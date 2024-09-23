حزب الله ينفي مقتل القيادي علي كركي ويؤكد نقله إلى مكان آمن

حزب الله ينفي مقتل القيادي علي كركي ويؤكد نقل ه إلى مكان آمن علماء يحذرون من عدوى قاتلة قد تسبب جائحة جديدةنشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:57 ص
أظهرت استطلاعات جديدة للرأي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا وتقدمه في سباق محتدم في ولايتي جورجيا ونورث كارولينا. وقال ناخبون من مختلف أنحاء الولايات الثلاث التي تسمى ولايات حزام الشمس إن ترامب تمكن من تحسين حياتهم عندما كان رئيسا وإنهم يشعرون بالقلق من أن البيت الأبيض بقيادة كامالا هاريس لن يفعل ذلك، الأمر الذي يمهد الطريق لمنافسة شديدة في ثلاث ولايات رئيسية، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا.
ووجدت الاستطلاعات أن ترامب حقق تقدما في أريزونا ولا يزال متقدما في جورجيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020. ولكن في ولاية نورث كارولينا، التي لم تصوت لصالح مرشح ديمقراطي منذ عام 2008، تتخلف هاريس عن ترامب بفارق ضئيل. وقدمت الاستطلاعات التي أجريت في الولايات الثلاث خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري دليلا جديدا على أنه في دولة منقسمة بشكل حاد، ستكون الانتخابات الرئاسية هي الأكثر تنافسية في التاريخ.
حزب الله علي كركي مقتل نقل مكان آمن
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