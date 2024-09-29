حزب الله يواصل هجومه على إسرائيل ويعلن نعي أمينه العام حسن نصر الله

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وقال الإعلام الحربي في"حزب الله" إن"المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 28-09-2024، وفقا للآتي: استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

حزب الله إسرائيل غارات مقاومة لبنان

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