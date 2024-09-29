حزب الله يواصل هجومه على إسرائيل ويعلن نعي أمينه العام حسن نصر الله

الجيش السوداني يواصل عملياته لليوم الثالث.. ومصدر عسكري لـ«الشروق»: تقدم كبير في العاصمة المثلثة واستمرار معارك مصفاه الجيليالصحة ال لبنان ية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان ال إسرائيل ي منذ 19 سبتمبرعمرو أديب يقلد احتفالية رامي ربيعة وعمر كمال بعد ركلتي الترجيح: بتتريقوا علينا.. اشربوانشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 5:26 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 5:26 ص
وقال الإعلام الحربي في"حزب الله" إن"المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 28-09-2024، وفقا للآتي: استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 3، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
حزب الله إسرائيل غارات مقاومة لبنان
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