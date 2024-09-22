حزب الله يُسقط فيديو يُظهر قاعدة 'رامات دافيد' الإسرائيلية

ما حقيقة تسرب مخلفات مصنع كيما إلى مياه النيل في أسوان؟نشر في: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 7:46 ص | آخر تحديث: الأحد 22 سبتمبر 2024 - 7:46 صوأفاد حزب الله في مقطع فيديو تضمن غرافيك وصورا التقطتها طائرة"الهدهد" بدون طيار سابقا، بأن قاعدة"رامات دافيد" هي القاعدة الجوية الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن قاعدة"رامات ديفيد" الجوية تضم ثلاثة أسراب قتالية"الوادي 109"،"المعركة الأولى 101"،"العقرب 105"، بالإضافة إلى سرب الاستخبارات"صيادو الليل 160" وسرب الاستطلاع البحري"حماة الغرب 193"، وسرب"الحرب الإلكترونية 157" و4 أسراب أركانية لمهام خدمات الدعم والصيانة والإدارة.وتضمن الفيديو الذي نشره حزب الله تصويرا جويا وثقته عدسة طائرة بدون طيار في شهر يوليو 2024.

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