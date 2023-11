حزب مستقبل وطن الفيوم يطلق حملة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

والتقطت حنان حمدي عضو هيئة مكتب أمانة الإعلام، طرف الحديث قائلةً إنّ مصر تمر بمرحلة خطيرة تستوجب وجود قيادة قادرة على العبور بها إلى بر الأمان وهو ما يعني التأكيد على. أهمية دعم المرشح السيسي في الانتخابات القادمة، نظرًا لما قدمه ويقدمه لرفعة الوطن، وعودة دورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط.انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم»..

