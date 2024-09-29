حزب الله يواجه تحديا هائلا يتمثل في سد الثغرات في صفوفه بعد الضربات الإسرائيلية المتتالية

حزب الله يواجه تحديا هائلا يتمثل في سد الثغرات في صفوفه بعد الضربات الإسرائيلية المتتاليةتحديا هائلا يتمثل في سد الثغرات في صفوفه والتي سمحت لعدوه اللدود إسرائيل بتدمير مواقع الأسلحة وتفخيخ اتصالاته واغتيال الزعيم المخضرم الذي ظل مكان وجوده سرا محفوظا بعناية لسنوات.
وقبل أسبوع، قال مصدر أمني مطلع على تفكير حزب الله إن زعيم حزب الله كان أكثر حذرا من المعتاد منذ تفجيرات 17 سبتمبر أيلول خوفا من أن تحاول إسرائيل قتله مشيرا إلى غيابه عن جنازة أحد القادة وتسجيله المسبق لخطاب أذيع قبل أيام قليلة. وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إنها قتلت ثمانية من أكبر تسعة قادة عسكريين في حزب الله هذا العام، بما في ذلك نصر الله، ومعظمهم في الأسبوع الماضي. وكان هؤلاء القادة يقودون وحدات تتراوح من فرقة الصواريخ إلى قوة رضوان النخبوية.
وبفضل الدعم الإيراني الذي حصل عليه حزب الله على مدى عقود من الزمن، كان قبل الصراع الحالي من بين الجيوش غير التقليدية الأكثر تسليحاً في العالم، مع ترسانة تضم 150 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة. وقال دبلوماسي غربي في الشرق الأوسط لرويترز قبل هجوم الجمعة إن حزب الله فقد ما بين 20% و25% من قدرته الصاروخية في الصراع الدائر، بما في ذلك مئات الضربات الإسرائيلية هذا الأسبوع. ولم يقدم الدبلوماسي أدلة أو تفاصيل عن تقييمه.
وقال المصدر الإيراني الأول إن الأسلحة التي كان من المقرر تقديمها تشمل صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى بما في ذلك صواريخ زلزال الإيرانية ونسخة دقيقة مطورة تعرف باسم فاتح 110.
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