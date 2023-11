حزب الله يعلن تدمير مسيّرة إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يشكك

وأضاف حزب الله في بيان أن مقاتليه أسقطوا المسيّرة فوق قريتين على الجانب اللبناني من الحدود، وأضاف أن الصاروخ"أصابها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانيةحزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: جيش الاحتلال يستمر بقصف بلدات جنوبي لبنان و'حزب الله' يعلن استهداف مواقع إسرائيليةأعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف مواقع وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان، فيما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدات عدة على الحدود.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: حزب الله اللبناني: سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد اكتشافها على الحدودحزب الله يقصف قوة إسرائيلية على حدود لبنان

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ جنوب لبنانحزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ جنوب لبنان.. أعلن حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكري في جنوب لبنان، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية قرب موقع عسكري جنوب لبنانقال حزب الله، إنه استهدف قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكري في جنوب لبنان، وفقا لنبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: حزب الله يعلن استهدف قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكري جنوب لبنانأعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية بالصواريخ قرب موقع عسكرى فى جنوب لبنان، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕