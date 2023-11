حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة مواقع قال إنها لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو أثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع إسرائيل.



ذكرت قناة القاهة الإخبارية أن حـزب الله اللبناني أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المناطق الحدودية.



ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن حـزب الله اللبناني أعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المناطق الحدودية.



أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، أنه نفذ قصفًا جويًا ومدفعيًا على جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ على مسيرة إسرائيلية، وباتجاه إسرائيل، نافيًا إسقاط حزب الله اللبناني للمسيرة.



حزب الله يقصف قوة إسرائيلية على حدود لبنان



حزب الله يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

