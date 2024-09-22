حزب الله يستهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ

الشرطة الألمانية تلاحق طفلا رفع العلم الفلسطيني خلال تظاهرة منددة بالحرب على غزةالحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابأعلن حزب الله اللبناني الشيعي المدعوم من إيران استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات ال صواريخ من طراز فادي 1 وفادي 2.
وجاء في بيان لحزب الله في ساعة مبكرة من اليوم الأحد إن المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن"استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين". وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذين الطرازين من الصواريخ كما أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها قاعدة ومطار رامات ديفيد خلال الصراع الجاري.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قال إنه رصد إطلاق"نحو عشرة صواريخ" من لبنان، وتم اعتراض معظمها في منطقتي حيفا والناصرة. وأسفرت غارة جوية إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة الماضي عن مقتل 37 شخصا على الأقل، بينهم أحد كبار قادة حزب الله بالإضافة إلى نساء وأطفال، مما أثار مخاوف من مزيد من التصعيد.
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