حزب المؤتمر يدعو إلى ضغط دولي على إسرائيل لمنع حرب شاملة

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ موقف مصر الداعم للأشقاء في لبنان الشقيق ،ورفضها المساس بأمن لبنان أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة ل لبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر ل لبنان على جميع الأصعدة.

وأدان حزب المؤتمر ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد المدنيين الأبرياء في لبنان وقطاع غزة ،مؤكد أن اتساع دائرة الصراع الإسرائيلي سيدخل المنطقة في حرب شاملة سيخسر فيها الجميع وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتجنيب المنطقة والعالم بأسره خطر تلك الحرب الغاشمة التي تريد أن تشعلها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وسيمتد تاثيرها علي العالم كله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وتناول الاتصال العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة...

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدةالحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستى أثناء وصول نتنياهوالجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقف

لبنان إسرائيل حرب مصر المجتمع الدولي

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