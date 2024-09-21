حزب الله ينفذ سلسلة عمليات عسكرية تستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية، يوم السبت، استهدفت مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. تأتي هذه العمليات دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.الساعة 11:10 صباحًا: تم قصف موقع جل العلام بقذائف المدفعية، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.

استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.الساعة 14:00: تم استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات مباشرة.قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا.قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصواريخ الكاتيوشا.الساعة 17:50 مساءً: تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

حزب الله، إسرائيل، فلسطين، قطاع غزة، عمليات عسكرية

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