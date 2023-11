حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض

مستشار مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل تستهدف تدمير غزة وتهجير سكانها سياسي فلسطيني : دعوات في أوروبا لوقف العدوان على غزة برلماني: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة جريمة واضحة فى حق الإنسانية وذكر سريع في حسابه على منصة إكس أن الطائرات المسيرة"وصلت إلى أهدافها"، مؤكداً استمرار الجماعة في عملياتها"إلى حين توقف الهجوم الإسرائيلي على غزة".وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أنه جرى رصد هدف جوي اقترب من إسرائيل، لكنه لم يشكل أي خطر على السكان.

