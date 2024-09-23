حزب الله يستخدم صواريخ فادي 1 وفادي 2 جديدة في مواجهة إسرائيل

رانيا فريد شوقي تنفي شائعات اعتزالها: تحروا الدقة قبل نشر أي خبرالإسكان تنفي طرح شقق إيجار تمليكي: نستهدف برنامج إيجار عادي للفئات غير القادرةنشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 9:03 ص

وفي المقابل، أعلن حزب الله سابقاً عن العديد من الأسلحة التي بحوزته، وتالياً أبرز القدرات العسكرية التي يملكها حزب الله.أثار استخدام حزب الله صواريخ S5 مخاوف إسرائيلية من تطور الأسلحة الهجومية؛ حيث ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله طائرة مُسيرة مسلحة بالصواريخ، بدلاً من المتفجرات التي كثيراً ما استخدمتها الجماعة اللبنانية منذ أشهر.

وأضاف لبي بي سي أن حزب الله استخدم صواريخ الدفاع الجوي التي لديه مرتين؛"الأولى عندما أسقط مُسيرة هيرمز 450، والثانية حين أسقط هيرمز 900 إسرائيليتي الصنع، وذلك في أبريل الماضي". وذكرت صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية أن حزب الله لديه نظام صواريخ أرض-جو تكتيكي منخفض الارتفاع وقصير المدى من طراز SA8، وأنظمة صواريخ دفاع جوي محمولة من طراز SA17 وSA22 في ترسانتها، لصد الضربات الجوية الإسرائيلية.

وقال جابر"من المعروف أن حزب الله يمتلك 10 آلاف صاروخ دقيق، بخلاف الـ150 ألف صاروخ"، مضيفاً أن الإسرائيليين يقدرون بأن لدى الجماعة اللبنانية أسلحة لم تُظهرها بعد. وفي تقرير له عام 2021، قدر مركز ألما الإسرائيلي للأبحاث، أن حزب الله يمتلك ما يزيد على 2000 طائرة مسيرة متعددة المهام، لكن حزب الله لم يكشف عن أعدادها بشكل رسمي.

واستعان المركز بمقطع فيديو نشره حزب الله في الأيام الأخيرة، يُظهر أحد عناصره وهو يزيل شبكة تمويه من على طائرة مُسيرة، ما يرجح أن تكون قد وضعت المسيرة مسبقاً على الأرض. ويعتمد هذا النظام على حاسوب وأجهزة استشعار الحركة والدوران للحساب بشكل مستمر، عبر تقدير الموضع والاتجاه والسرعة، بدون الحاجة إلى الاعتماد على مراجع خارجية.

حزب الله إسرائيل صواريخ سلاح جيش

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