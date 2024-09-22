حزب الله يستهدف رامات دافيد بعشرات الصواريخ

أبلغ أحمد التايب عن استهداف حزب الله لقاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات من ال صواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2، ردًا على اعتداءات إسرائيل على مختلف المناطق اللبنانية، التي أدت لسقوط شهداء مدنيين. وتناولت التغطية أن منظومة القبة الحديدية ال إسرائيل ية فشلت في اعتراض ال صواريخ التي تم إطلاقها من الجنوب اللبناني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكرت ما جاء فى موقع أكسيوس بأن هجوم حزب الله الليلة هو الأبعد من حيث المدى في داخل إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

حزب الله إسرائيل قواعد عسكرية صواريخ التغطية الإخبارية أحمد التايب

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