حزب الله ينفي مزاعم اغتيال علي كركي

نفى حزب الله ال لبنان ي مزاعم إسرائيل ية أشاعت أن الجيش ال إسرائيل ي تمكن من اغتيال علي كركي ، أحد قادة الحزب والذي يُعتبر الرجل الثالث في الجماعة.
وقال بيان مقتضب صادر عن حزب الله: «تعليقًا على ادعاءات العدو الصهيوني باغتيال الأخ المجاهد علي كركي، فإنّنا نؤكد أنّ الأخ العزيز المجاهد القائد الحاج علي كركي بخير وهو بحول الله تعالى في كامل صحته وعافيته وقد انتقل إلى مكان آمن». وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أن الحرب التي تشنها إسرائيل في الأراضي اللبنانية ليست ضد الشعب اللبناني بل ضد حزب الله، مهددًا حسن نصر الله، الأأمين العام لحزب الله، بأن الجميع في مرمى نيران إسرائيل، حسب تعبيره.
وقال نتنياهو، في خطابٍ له، «حزب الله يضع الصواريخ في المنازل ويستهدفنا بها»، مضيفًا: «لا بد من الرد على حزب الله حتى ندافع عن أنفسنا، وأن على الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت».وجدد نتنياهو التأكيد على أن إسرائيل ستواصل قصفها على الجنوب اللبناني.جنوب لبنان يفر من القصف.. مشاهد نزوح مكثف تتكدس في صيداالصحة اللبنانية تعلن استشهاد وإصابة 500 شخص في قصف إسرائيلي على جنوب البلادتطورات مثيرة فى قضية المضيفة التونسية..
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