حركة الجهاد الإسلامي: المقاومة قادرة على إفشال مخططات العدو

قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم، الاثنين، إن العدو تلقى ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه.وأضافت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو توغل في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مـ جازر بحق المدنيين.

قالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم، الاثنين، إن العدو تلقى ضربات على يد المقاومة التي تستبسل في مواجهته والاشتباك معه.وأضافت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو توغل في مناطق مفتوحة من غزة بغطاء جوي كثيف أدى لارتكاب مـ جازر بحق المدنيين.

الجهاد الإسلامى: استشهاد قيادى مؤسس للحركة فى قصف إسرائيلى لمنزله برفحنعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد، القيادي في الحركة الدكتور تيسير الغوطي (65 عاما) الذي استشهد مع عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في رفح. اقرأ أكثر ⮕

الجهاد الإسلامي: الاحتلال الإسرائيلي لم يتوغل إلا في المناطق المفتوحةالجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي لم يتوغل إلا في المناطق المفتوحة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجهاد الإسلامي: الاحتلال الإسرائيلي لم يتوغل إلا في المناطق المفتوحةالجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي لم يتوغل إلا في المناطق المفتوحة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيبأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية، اليوم الأحد، تل أبيب برشقات صاروخية ردا على قصف المدنيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تعلن فشل إسرائيل في اقتحام غزة.. تفاصيلكما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينمية حماس ، اليوم السبت، نجاحها بصد التوغل الإسرائيلي على غزة أمس، حيث قامت قوات الاحتلال بأجتياح ثلاثي بري وجوي وبحري على قطاع غزة أمس. اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: الاتصالات لتحرير الأسرى لدى حماس مستمرة مع العملية البريةقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن الاتصالات لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدي حركة المقاومة الفلسطينية حماس مستمرة حتى مع العملية البرية على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕