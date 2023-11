حركة فتح تشكر الإمارات لاستقبالها ألف طفل من جرحى العدوان على غزة

تأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة الأطفال، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

