حركة فتح : مصر والأردن يقدمان جهد غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني

وأضاف أمين سر حركة فتح فى نابلس، خلال حواره بالقاهرة الإخبارية، أن مصر والأردن يقدمان جهد غير مسبوق لحماية الوجود الفلسطيني.

وتابع أمين سر حركة فتح فى نابلس: “الكل الفلسطيني موحد وشعبنا لن يرحل من أرضه وسيظل صامدا فى وجه العدوان الإسرائيلي”. وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع القرار العربي بشأن غزة، وطالبت بـ"هدنة إنسانية فورية" بين إسرائيل وحماس، ووصول المساعدات وحماية المدنيين في القطاع المحاصر.وجرى تمرير مشروع القرار"غير الملزم"، بتأييد 120 صوتاً، واعتراض 14 عضواً بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، بينما امتنع 45 عن التصويت.

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