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حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 2 نوفمبر

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أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات اليوم الخميس 2 نوفمبر لعام 2023، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخل

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