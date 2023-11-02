حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 2 نوفمبر

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات.الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخل

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AKHBARELYOM: حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 1 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر لعام 2023، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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AKHBARELYOM: 45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»..الأربعاء 1 نوفمبر ‎أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تن عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهو الركاب.

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AKHBARELYOM: 60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 2 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الخميس 2 نوفمبر لعام 2023، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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AKHBARELYOM: 45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»... الخميس 2 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الخميس 2 نوفمبر، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تن عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهو الركاب.

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AKHBARELYOM: 30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 2 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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AKHBARELYOM: حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 2 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس 2 نوفمبر ، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

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