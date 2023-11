حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 2 نوفمبر

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخل

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 نوفمبربوابة أخبار اليوم الإلكترونية

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: 45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»..الأربعاء 1 نوفمبر ‎أعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تن عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهو الركاب.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: 30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 2 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 1 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات اليوم الأربعاء 1 نوفمبر لعام 2023، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: 30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 1 نوفمبرأعلنت هيئة السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: فريق 'كورال هارموني عربي' يحيي حفلاً بساقية الصاوي يوم 16 نوفمبريحيي 'كورال هارموني عربي' حفلاً غنائياً، بقاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕