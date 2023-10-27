حركة حماس: صامدون ولن نتخلى عن المواجهة

قال خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، إن المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة، وأقول للشعب الفلسطيني، اطمئنوا، حماس لن تترككم، وما تقوم به إسرائيل هي حرب إبادة جماعية للفلسطينيين.

وأشار خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، خلال تصريحات لبرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن الدخول الإسرائيلي البري بدأ من منطقتي بيريز وبيت حانون.وتابع مشعل قائلا: التنسيق جارٍ مع كل الفصائل الفلسطينية؛ لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي، لوقف الاعتداء على غزة، خاصة أن المجازر الإسرائيلية ستظل وصمة عار تلاحق من ارتكبوها.

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