حركة أسعار الأسمنت في محافظة قنا

ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم السبت، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد ان ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخرأ بمقدار من 100 إلى 200 جنيه. وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.كما سجل أسمنت النصر 1820 جنيهًا للطن وسجل سعر اسمنت سيناء 42
.5 1900 جنيه، وسجل سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه، ويواجه الأسمنت في محافظة قنا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار. وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.كما سجل أسمنت النصر 1820 جنيهًا للطن وسجل سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه، وسجل سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه
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مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »
مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »