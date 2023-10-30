حرب إبادة تفوق الوصف.. نداء فلسطيني عاجل إلى الدول الصامتة والمنحازة لإسرائيل

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل وصف".

ووفقا لوكالة الأنباء الأنباء الفلسطينية"وفا"، قال أشتيه، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله اليوم :"إن قتل الاحتلال لآلاف الأطفال وهم نائمون بين أحضان أمهاتهم وآبائهم وبين أجدادهم وجداتهم، يعكس المدى المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة، التي يجب أن تتوقف فوراً، بالتوازي مع فتح ممرات آمنة لتمكين مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والدواء والوقود من الدخول لإغاثة أهلنا في القطاع المحاصر بالنار والدخان، وسط انقطاع الكهرباء والماء".

وأشار إلى أن"أكثر من نصف الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة من الأطفال والنساء، وهم يرتعدون خوفاً وجوعاً في منازلهم، بينما تتربص الطائرات وقذائف الدبابات بمن نجو حتى الآن بانتظار اللحظة التي تنقض عليهم لتخطفهم من بين أيدي آبائهم وأمهاتهم، وتردم البيوت فوق رؤوسهم وتحولها إلى مقابر جماعية، وأن 100 عائلة أبيدت حتى الآن، بينما ما زال المئات إن لم يكن الآلاف محاصرين تحت الركام". headtopics.com

وتابع:"في غزة يموت الأطفال بين أيدي آبائهم، وفي أرحام أمهاتهم، ويموت الرضع في الحاضنات التي انقطعت عنها الحياة بانقطاع الكهرباء، وتجري العمليات دون تخدير وخارج غرف الإنعاش وفي ساحات المستشفيات التي فاضت بالجرحى والشهداء، ويسكن النازحون في بيوت المنكوبين ويتقاسم المنكوبون الموت وهم في بيوتهم، وأثناء نزوحهم وخلال وقوفهم في طوابير الحصول على شربة ماء أو رغيف خبز، أو داخل المستشفيات قصفاً بالطائرات أو موتاً بانقطاع الدواء".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن"المطلوب الآن وفوراً وقف العدوان والسماح بعلاج المصابين لإنقاذ حياة الآلاف الذين يهددهم الموت، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود، ووقف التهجير القسري".وقدر اشتية"مواقف الدول والحكومات والشعوب التي انحازت إلى قيم الحق والعدل في الجمعية العامة للأمم المتحدة". headtopics.com

رئيس الوزراء الفلسطيني: الشعب في غزة يعاني من حرب إبادة تفوق الوصفأكد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة فاق كل الوصف، مشيرا إلى أن ألأاف الأطفال الذيني قتلون وهم نائمون في أحضان أبائهم يعكس الوضع المفجع الذي بلغته تلك الحرب المجرمة الذي يجب أن تتوقف فورا. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين في الاتحاد الأوروبي: دعم أمريكا لإسرائيل في حرب غزة جريمةسفير فلسطين في الاتحاد الأوروبي: دعم أمريكا لإسرائيل في حرب غزة جريمة اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطيني: سقوط صاروخ في كريات أونو قرب تل أبيبأفاد إعلام فلسطيني بسقوط صاروخ في كريات أونو قرب تل أبيب، وفقًا لنبا عاجل بالقاهرة الإخبارية. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة.. أبو عبيدة: نقول لإسرائيل التي تكرر تهديداتها نحن ننتظرها في المعركة البريةحرب غزة أبو عبيدة نقول لإسرائيل التي تكرر تهديداتها نحن ننتظرها في المعركة البرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة.. أبو عبيدة: نقول لإسرائيل التي تكرر تهديداتها نحن ننتظرها في المعركة البريةحرب غزة أبو عبيدة نقول لإسرائيل التي تكرر تهديداتها نحن ننتظرها في المعركة البرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة.. أبو عبيدة: نقول لإسرائيل التي تكرر تهديداتها نحن ننتظرها في المعركة البريةحرب غزة أبو عبيدة نقول لإسرائيل التي تكرر تهديداتها نحن ننتظرها في المعركة البرية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕