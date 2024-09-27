حذّرت منظمات بيئية من تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض في ألمانيا

لبنان: نعيش أزمة تهدد وجودنا ومستقبل شعبنا.. ألم تشبع إسرائيل حروبا منذ 1948؟لماذا أعفت الولايات المتحدة المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول وما الذي يجمعهما؟نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 9:52 ص

حذرت منظمات بيئية من السماح بتخزين ثاني أكسيد الكربون المضر بالمناخ على نطاق واسع تحت الأرض في ألمانيا.وجاء في رسالة مفتوحة وقعت عليها منظمات واتحادات معنية بالبيئة أن القانون الجديد سيتيح استخداما واسع النطاق لتقنيات تخزين ثاني أكسيد الكربون"وأيضا للانبعاثات التي يمكن تجنبها" في الصناعة أو في توليد الكهرباء. وأشارت الرسالة إلى أن هذا قد يؤدي إلى تقليل حافز التخلي عن الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم والغاز.

وتم توجيه الرسالة المفتوحة إلى متخصصين في هذا المجال في الكتل البرلمانية، ووقعت عليها سبع منظمات بيئية كبرى، من بينها"جرينبيس" وجمعية حماية البيئة والطبيعة"بوند"، ومؤسسة إغاثة البيئة الألمانية. وفي مايو الماضي، أقرت الحكومة الألمانية مشروع القانون، حيث تعتقد أن استخدام تقنيات تخزين ثاني أكسيد الكربون ضرورية لتحقيق أهداف حماية المناخ. ويتعلق الأمر بمعالجة الانبعاثات التي يصعب تجنبها، خاصة في إنتاج الجير والأسمنت وحرق النفايات. ومن المخطط تخزين ثاني أكسيد الكربون في المقام الأول في بحر الشمال.

وتشعر الجمعيات البيئية بالقلق من أن تخزين ثاني أكسيد الكربون قد يؤدي إلى إبطاء تحول الطاقة، كما تساورها مخاوف من تسرب ثاني أكسيد الكربون من مستودعات النفايات.

تخزين ثاني أكسيد الكربون ألمانيا مناخ وقود أحفوري بيئة

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