حذّر ماريك بورون: الآثار اللاحقة للفيضانات ما زالت تهدد البولنديين

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تحصي السلطات البولندية الآن حصيلة الضحايا والأضرار جراء الفيضانات المدمرة، فيما تنخفض مناسيب المياه مجددا في أنهار البلاد. وأضاف أنه تم إجلاء 20 شخصا آخر من منازلهم بسبب خطر انهيارها، في الـ 24 ساعة الماضية. وترك إجمالي 4778 شخصا على الأقل منازلهم بصورة مؤقتة بسبب الفيضانات.

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