حدث ليلا| معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس....وطرد عارضة أزياء بسبب فلسطين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بمجلس إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقيكشفت مجلة"بوليتيكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو لبايدن تعتقد أن إدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن تبقى في ظل الفشل الأمني الذي تواجهه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.

ELBALADOFFICIAL: معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملةذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات

AKHBARELYOM: من جديد..زعيم كوريا الشمالية يتضامن مع القضية الفلسطينيةأعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ،اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع فلسطين وذلك عبر تغريدة كتبها بحسابه الرسمي بموقع 'اكس' أرفقها بصورة للعلم الفلسطيني جنبا إلى جنب مع علم كوريا الشمالية.

AKHBARELYOM: تقرير أمريكي: زعيم كوريا الشمالية يتدخل لدعم حماسبوابة أخبار اليوم الإلكترونية

SHOROUK_NEWS: جيل فقد الثقة في كل حاجة.. محمد هنيدي ومحمد إمام ينددان بما حدث في مجزرة جبالياعبر الفنانان محمد هنيدي ومحمد إمام عن غضبهما عما حدث في مجزرة جباليا أمس في فلسطين.

MASRAWY: حدث ليلاً| بيان الأزهر بشأن مخيم جباليا وسر وجود الكوماندوز في الأراضي المحتلةحدث ليلا بيان الأزهر بشأن مخيم جباليا وسر وجود الكوماندوز في الأراضي المحتلة | مصراوى

MASRAWY: حدث ليلاً| تفاصيل علاج مصابي غزة.. والفيدرالي يثبت الفائدةحدث ليلا تفاصيل علاج مصابي غزة والفيدرالي يثبت الفائدة | مصراوى

