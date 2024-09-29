حدائق القناطر الخيرية: وجهة مثالية لقضاء العيد في القليوبية

لو حابب تخرج فى فسحة ب القليوبية .. حدائق القناطر الخيرية تتربع على العرش وتستقبل الألاف سنويا.. كورنيش النيل والنوادى على الرياحين التوفيقى والدمياطى تستقبل عشاق النهر العظيم.. وممشى أهل مصر مولود جديد..

وأوضح "إبراهيم"، أنه جاري على مدار العام أعمال الصيانة اللازمة للحدائق بفضل جهود مهندسي وعمال وفنيي إدارة ري القناطر الخيرية، وبالجهود الذاتية، وذلك لإعادة رونق وجمال الحدائق لما كانت عليه من قبل، وتصبح قبلة الأسر والمواطنين للاستمتاع بالاجواء الجميلة التي تتميز بها عن غيرها من حدائق الجمهورية، والتي يحتضنها نهر النيل بفرعية.

القليوبية حدائق القناطر الخيرية فسحة تنزه عيد 2024

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