حجز سينمات IMAX في الهند بالكامل لـ Tiger 3 على حساب The Marvels

الترقب الكبير لفيلم Tiger 3، سيدفع منتجوه لإفراغ كافة سينمات IMAX، وتخصيصها للجزء الثالث من السلسلة الناجحة، للنجم الكبير سلمان خان.ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد Tiger 3، لن يترك أي دار عرض IMAZ، لعرض فيلم The Marvels ضمن عالم مارفل السنيمائي، ذلك لأن الفيلمين، من المتوقع طرحهما للعرض في توقيت واحد، خلال نوفمبر المقبل.وكان قد طرح الإعلان التشويقي الأول للاغنية الترويجية الأولى للفيلم الجديد للنجم سلمان خان Tiger 3، والتي طرحت بعنوان Leke Prabhu Ka Naam.

وانتهى الخلاف الذي كان قائمًا بين فنان بوليوود الكبير سلمان خان، والمغني الشاب"أرجيت سينغ"، بعد الإعلان رسميا عن أن"سينغ" هو المؤدي لواحدة من الاغنيات الترويجية الرئيسية لفيلم خان الجديد Tiger 3.ويقول"إنديا توداي"، أن خان، أنهى الخلاف الذي استمر بينه وبين المغني الهندي لمدة 9 سنوات، بعد أن أعلنت عبر حسابه الخاص على إنستجرام، عودة التعاون مع سينغ، ليكون مؤديًا لأغنية الجزء الثالث المنتظر من سلسلة أفلام Tiger الناجحة.

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