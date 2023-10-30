حبس 8 أشخاص لحيازتهم أسلحة بيضاء بقصد التشاجر فى عين شمس

واتهمت والدة المصاب بعض الأشخاص بالتعدى على نجلها خلال مشاجرة بين نجلها وثلاثة أشخاص طرف أول، و5 أشخاص "من بينهم اثنين مصابين بجروح متفرقة) طرف ثانى، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول ومقيم بالمنطقة.وأضافت والدة المصاب أنه تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر وذلك بسبب خلافات سابقة فيما بينهم، ونتج عن ذلك الإصابات الخاصة بهم.الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية..

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موعد عقد اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية JLPT بألسن عين شمسموعد عقد اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية jlpt بألسن عين شمس | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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