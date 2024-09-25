حبس 6 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بتكوين عصابة تخصص نشاطها فى التنقيب عن الآثار

قررت النيابة العامة ب محكمة جنوب القاهرة حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.

تنقيب عن الآثار عصابة قبض حبس محكمة جنوب القاهرة

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