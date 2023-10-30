حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بسرقة طالبين بالإكراه فى الجيزة

واستوقف المتهمين "لهما معلومات جنائية" طالبين كرها عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة" وإحداث إصابة أحدهما والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما استوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالفرار.الأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة..

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

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حبس شخصين متهمين بسرقة طالبين بالإكراه في الجيزةحبس شخصين متهمين بسرقة طالبين بالإكراه في الجيزة اقرأ أكثر ⮕

حبس مسجلن خطر سرقا طالبين تحت تهديد السلاح في الجيزةأمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة طالبين تحت تهديد السلاح 'سنجة' في الجيزة. اقرأ أكثر ⮕

تحت تهديد السلاح.. قرار عاجل من جهات التحقيق بشأن بلطجية عابدينأمرت جهات التحقيق بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بسرقة شخص بالإكراه في منطقة عابدين.... اقرأ أكثر ⮕

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة في منطقة الأميريةأمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة سيارة في منطقة الأميرية. اقرأ أكثر ⮕

القبض على متهمين بسرقة طالبين بالإكراه في الجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شخصين متهمين بسرقة طالبين تحت تهديد السلاح في الجيزة. اقرأ أكثر ⮕

حبس 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع على ذمة التحقيقاتقررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بالإتجار في النقد الأجنبي في منطقة شبرا. اقرأ أكثر ⮕