حبس المتهم بإنهاء حياة نجل شقيقته بسبب الخلاف على ميراث شقة بالقليوبية

وعلى الفور أنتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالتحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخاله المدعو"خ" 55 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم، وذلك آثر خلافات سابقة علي ميراث لشقة بعقار خاص لخاله، حيث تجددت الخلافات وحدث مشاجرة بينهما وقام خاله بطعنه طعنه أودت بحياته بسلاح أبيض"مطواة" فى جسده ، ولقي مصرعة قبل إسعافة بمستشفى شبرا العام، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم وأقر بإرتكابه تلك الواقعة بقصد الدفاع عن نفسه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.

