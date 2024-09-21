حبس الشيخ صلاح الدين التيجاني أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضايا التحرش

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس صلاح الدين التيجاني؛ حول ما نسب إليه من اتهامه بال تحرش بفتاتين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة العامة .

وكانت التحقيقات مع صلاح التيجاني وفق بلاغين لاثنين من الشاكيات بأرقام 917815 و917792 الأمر الذى على إثره تم استدعاء المجني عليهما والاستماع لاقوالهم وصرفهم من النيابة.

تحرش الشيخ صلاح الدين التيجاني طريقة التيجانية النيابة العامة القبض

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