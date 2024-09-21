حبس تشكيل عصابي 8 أشخاص لسرقة 3 ملايين جنيه من مزرعة دواجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قرر أحمد عمار وكيل النائب العام، بسكرتارية رامى نبوي، وعبد العزيز فراج، حبس تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص، أربعة أيام، وذلك على خلفية قيامهم بسرقة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، تحت تهديد السلاح النارى من مزرعة دواجن بقرية الإمام الحسينى بدائرة مركز شرطة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، وفروا هاربين.

وترجع أحداث الواقعة تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية، إخطارا من العميد محمد حمودة مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتحرير محضر من قبل أحد أصحاب مزارع الدواجن الكائنة بقرية الإمام الحسيني التابعة لدائرة المركز، بقيام مجهولين باقتحام المزرعة، وسرقة مبلغ 3 ملايين جنيه، حصيلة بيع الدواجن، وذلك تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى، يتزعمه"م ا ع" عامل بالمزرعة، مقيم بناحية مركز أبو حمص وآخر من محافظة قنا كان يعمل بالمزرعة منذ فترة قصيرة، وبمساعدة 6 أشخاص آخرين، وذلك لعلم المتهم الأول بموعد بيع الدواجن وقبض ثمنها.

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