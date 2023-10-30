حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة

4 أيام على ذمة التحقيقات.واعترف المتهمين في تحقيقات النيابة، بتحصلهم على المضبوطات من مخزن بمنطقة العجوزة، لتسليمها لمالك مخزن خردة لتصريفها بالاتفاق مع أمين المخزن المهمات الحكومية لشراء تلك المضبوطات.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

حبس تشكيل عصابي في النزهة بسبب سرقة بالوعة صرف صحيأمرت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة غطاء اقرأ أكثر ⮕

اعترافات لصوص الدراجات النارية بالأقصر: سرقنا 22 دراجة من مراكز مختلفةأدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحافظة الأقصر، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية، وأقرا بارتكابهما 22 واقعة بدوائر قوص، إسنا، القرنة. اقرأ أكثر ⮕

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة والكبلات الكهربائية في الجيزةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أعمدة أنارة والكابلات كهرباء بالجيزة. اقرأ أكثر ⮕

بحوزتهم مليون ونصف دولار.. سقوط أخطر عصابة لتزييف العملات الأجنبية بالقاهرةفى ضربة أمنية حاسمة لمروجى العملات الأجنبية المقلدة ، نجح رجال مديرية أمن القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزييف العملات الأجنبية وترويجها . اقرأ أكثر ⮕

بسبب مخالفات مالية.. شباب النواب توصي وزارة الرياضة بوقف موظفين بالغربيةالنواب يطالب بالتحقيق في سرقة شيكات وصرفها وإهدار لكابلات كهرباء ومعدات خردة بمركز شباب في الغربية. اقرأ أكثر ⮕

حبس شخص وتاجر خردة كونا عصابة لسرقة السيارات في إمبابةحبس شخص وتاجر خردة كونا عصابة لسرقة السيارات في إمبابة اقرأ أكثر ⮕