حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من محل بالجمالية

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بذات العقار محل سكن المتهمة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرةقررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمنطقة الجمالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول الواقعة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: تفاصيل ضبط خادمة بتهمة سرقة شقة بالجماليةتمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بمنطقة الجمالية. البداية عندما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بأحد محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية وعرضها مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: تجديد حبس صاحب محل وعامل 15 يوما بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم فى المرجقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج ، تجديد حبس صاحب محل حدايد وبويات وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: حاميها حراميها .. حبس حارس سرق أموالا وذهبا من داخل فيلا بالتجمعقررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس حارس فيلا، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الفيلا عمله بدائرة قسم شرطة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل شركة بالتجمع وسقوط خادمة نهبت شقة بالجماليةألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل شركة بالتجمع الأول كما تم ضبط خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية بالجمالية. وكانت البداية، عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد من الأدوات والمعدات) من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: قرار قضائي جديد ضد أخطر عصابة لتغيير العملات الأجنبية بدار السلامقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من سبعة اشخاص، بينهم سيدة ولبعضهم معلومات جنائية، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕