حبس شخص لاتجاره في العملة بالقاهرة

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل بمحل أجهزة كهربائية ، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، أمكن ضبطه حال تواجده بالمحل المشار إليه وبحوزته مبالغ مالية"عملات محلية وأجنبية".

بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: تجديد حبس عامل لاتجاره في العملة بالقاهرةقرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح بولاق ابو العلا، تجديد حبس عامل ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته عملات أجنبية ومحلية...

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: حبس فني تمريض لاتجاره في الأسلحة النارية بشبرا الخيمةأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس فني تمريض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: حبس فني تمريض لاتجاره في الأسلحة النارية بشبرا الخيمةأمرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس فني تمريض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ضبط شخص يدير محطة بث تليفزيوني لاسلكية بالقاهرةضبط شخص يدير محطة بث تليفزيوني لاسلكية بالقاهرة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 3.5 كيلو حشيش .. حبس كهربائي لاتجاره في المخدرات بالقاهرةقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس كهربائي ، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ضبط شخص تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكوميةألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص بالقاهرة تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕