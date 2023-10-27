حاملة الطائرات «آيزنهاور» في طريقها إلى مضيق هرمز للتمركز في مياه الخليج

«آيزنهاور» ستعبر مضيق هرمز وستتمركز في مياه الخليج حين وصولها، وذلك ردًا على عدد متزايد من الهجمات على المنشآت الأمريكية في سوريا والعراق.قطع الإنترنت والاتصالات في غزة مؤشر على ارتكاب إبادة جماعيةوالإنترنت أمر غير مسبوق ومؤشر على البدء في الغزو البري، لذا ندعو دول العالم بضرورة الوقف الفوري للخرب التي تؤدي إلى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع المجازر الإسرائيلية.

الجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزةالجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزةالصحة العالمية: فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة بالتزامن مع الاجتياح البري للقطاعخالد مشعل: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة.. فيديوتقسيم الشرق الأوسط.. تداعيات الاجتياح البري في قطاع غزةالجمعية العامة تعتمد قرارا يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

البنتاجون: حاملة الطائرات الأمريكية ستتمركز في مياه الخليج فور وصولهاالبنتاجون حاملة الطائرات الأمريكية ستتمركز في مياه الخليج فور وصولها | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أيزنهاور تقترب من المنطقةحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس أيزنهاور تقترب من المنطقة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أيزنهاور» تقترب من المنطقة لدعم إسرائيلأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أيزنهاور” التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية ل دعم إ سرائيل في عدوانها على قطاع غزة تقطع نصف المسافة وتقترب من المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

سفير الكويت في القاهرة: استمرار جسر المساعدات الجوي لدعم فلسطين حتى الاثنينتكثف الدولة المصرية جهودها لتقديم المساعدات والدعم إلى الشعب الفلسطيني ووصول عدد من الطائرات إلى شمال سيناء في العريش من كافة الدول المجاورة وأخرها الكويت اقرأ أكثر ⮕

الأهلى يغادر مطار القاهرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونزغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى جنوب إفريقيا. اقرأ أكثر ⮕

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة متجهة إلى جنوب أفريقياغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، غادرت مطار القاهرة منذ قليل في طريقها إلى جنوب إفريقيا. اقرأ أكثر ⮕