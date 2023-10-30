حالة الطقس بالسعودية.. إطلاق الإنذار الأحمر في مكة وتحذيرات من سيول

اليوم في السعودية، حيث تتعرض مناطق بالمملكة لموجة طقس سيئ مستمرة في مكة المكرمة وعدد من محافظات المملكة.اليوم في السعودية، تشهد سقوط أمطار رعدية تباينًا في جميع المناطق، وقد أطلقت هيئة الأرصاد السعودية الإنذار الأحمر على مناطق «مكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف».وأطلق الإنذار البرتقالي على مناطق «المدينة المنورة وحائل وتبوك والقصيم»، وتتوقع الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة والصواعق في تلك المناطق.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد السعودي أن حالة البحر الأحمر تشهد سحبا رعدية ممطرة، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ولكل تنبيه في الإنذار المبكر لون وكل لون يقدم معلومة مختلفة فيما يتعلق بالحالة الجوية.

اللون الأحمـــر: (تحذير) وهو يدل على تأثر منطقة ما بظاهرة جوية شديدة أو سيول مع الوجوب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

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