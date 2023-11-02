حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. ما هي؟

حالات يباح فيها الغيبة والنميمة هناك حالات تُباح فيها الغيبة والتى أوردها الفقهاء في بيت شعري، وهو «القـدحُ ليس بِغيبةٍ في سِتَّةٍ مُتظلِّمٍ ومُعرِّفٍ ومُحذِّرِ.. ولِمُظهِرٍ فِسقًا ومُستَفتٍ ومَن طلبَ الإعانةَ في إزالةِ مُنكرِ».
مُحذّر: أي يحذر المسلمين من شر ظالم، كمن يحذر الناس من التعامل مع شخص نصاب، فهذا الأمر ليس غيبة، بل نصيحة. مُستَفتٍ: أي الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي بكذا فهل له فعل كذا؟ وما طريقي للخلاص.دعاء الشيخ الشعراوي على إسـ رائيل وأعداء الإسلام دعاء بداية نوفمبر.. اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدرا ولا يصعب لنا فيه أمرا الفرق بين الغيبة والنميمة الغيبة هي ذكر الإنسان لأخيه الإنسان بالسّوء بظهر الغيب، فإذا ذكرت إنسانًا بكلام لو وصله لساءه لكنت بذلك قد اغتبته، اما النميمة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد .((اللهم اجعل كتابي في عليين واحفظ لساني عن العالمين)).
الشرك الأصغر لا يعرفه الكثير وحذر منه سيدنا النبي .. ما السبب؟ سورة قصيرة لمن ضاقت به الدنيا وقل رزقه.. رددها وسترى العجب فى حياتك آية من 4 كلمات لرد الظلم على الظالم في نفس اليوم.. رددها وسترى عجائب الله أعظم 4 كلمات تغفر ذنوبك كلها وتقربك من الله .. رددها الأنبياء من قبل كيف أتوب من الغيبة والنميمة؟هنالك العديد من الأمور التي تُساعد المسلم على ترك الغيبة والنميمة والتّخلُّص منهما، منها الأمور التالية..مُجانبة المجالس التي يَكثُر فيها الغيبة والنميمة.
المداومة على حفظ اللسان، وإشغاله بذكر الله -تعالى- والاستغفار، والإكثار من الصَّلاة على رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-.
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