حافظ على الميمورى.. طريقة منع تطبيقات الدردشة من استهلاك ذاكرة الهاتف

تلقائيًا بتنزيل جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات الوسائط الأخرى التي يتم إرسالها إليك، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ملء مساحة تخزين هاتفك بسرعة، خاصة إذا كنت تشارك في الكثير من الدردشات الجماعية.- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.- قم بإيقاف تشغيل "تنزيل الوسائط التلقائي".هناك طريقة أخرى لتفريغ مساحة على هاتفك وهي مسح سجل الدردشة، سيؤدي هذا إلى حذف جميع رسائلك، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وملفات الوسائط الأخرى المرفقة بها.
إذا كنت تريد الاحتفاظ بسجل الدردشة، ولكنك لا تزال قلقًا بشأن المساحة، فيمكنك محاولة ضغط ملفات الوسائط الخاصة بك، وسيؤدي هذا إلى تقليل حجم الملفات دون التضحية بالكثير من الجودة.-اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.-حدد "مضغوط".إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في إدارة مساحة تخزين تطبيق المراسلة، فيمكنك تجربة استخدام خدمة التخزين السحابي مثل Google Drive أو Dropbox، حيث سيسمح لك ذلك بتخزين رسائلك وملفات الوسائط في السحابة، مما سيوفر مساحة على هاتفك.-افتح تطبيق المراسلة.
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