حادث دهس على طريق الفيوم سنورس الزراعي: مصرع شاب بعد دهسه من ميكروباص

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وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم سنورس الزراعي، بالقرب من مدخل قرية رحيم. وانتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى"م.ط، 25 سنة"، ومقيم بقرية رحيم بدائرة قسم شرطة سنورس، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

حادث، دهس، وفاة، ميكروباص، الفيوم

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