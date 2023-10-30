جيكوب إلوردي يكشف عن سر اتقانه لتجسيد 'إلفيس بريسلي' بفيلم Priscilla

تحدث الفنان الشاب جيكوب إلوردي، عن تحضيراته لتجسيد دور إلفيس بريسلي، في فيلم السيرة الذاتية الذي شارك في بطولته، وقدم شخصية برسيلا بريسلي زوجة إلفيس.ووفق موقع"ديد لاين"، قال جيكوب، أنه لم يشاهد أي مقاطع خاصة بإلفيس للتحضير للدور، سوا شخصية الرسوم المتحركة ستيتش، التي سبق لها أن ظهرت بشخصية إلفيس.وكانت قد طرحت لقطات ترويجية جديدة لفيلم Priscilla للفيلم الذي يروي قصة زوجة النجم الكبير الراحل إلفيس بريسلي.

الفيلم سيكون أحدث عمل للمخرج صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، الشهير بإخراجه لأفلام الأب الروحي.وبعد سنوات قليلة من طرح العمل السينمائي الرسمي الذي يجسد قصة حياة إلفيس بريسلي، تستعد المخرجة صوفيا كوبولا، ابنة المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا، لطرح فيلم جديد من اخراجها سيكون عن قصة حياة زوجة الفيس بريسلي، برسيلا بريسلي.الفيلم سيضم في بطولته مجموعة من الفنانين المميزين، منهم جيكوم الوردي، والممثلة كيلي سبيني في الأدوار الرئيسية.

حوار| صبري فواز: أنا مثل لاعب الكرة أستعرض قدرتى للوصول إلى المتعةيكشف فواز عن سر الخلطة، وأدواته الخفية فى استحضار الأرواح اقرأ أكثر ⮕

'حم.. لا يُنصرون'.. أستاذ بالأزهر يكشف عن سر مقولة النبي والصحابة عند الحروبحم لا ي نصرون أستاذ بالأزهر يكشف عن سر مقولة النبي والصحابة عند الحروب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين: حد يجاوبنا الموضوع مش سرعمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين حد يجاوبنا الموضوع مش سر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين: حد يجاوبنا الموضوع مش سرعمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين حد يجاوبنا الموضوع مش سر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيرين رضا عن سر جمالها: 'بعمل صيانة دايمة زي العربيات'شيرين رضا عن سر جمالها: 'بعمل صيانة دايمة زي العربيات' اقرأ أكثر ⮕

'مينفعش يخرج عن الإطار'.. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولرمينفعش يخرج عن الإطار شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕