جيش الاحتلال يُعلن اغتيال حسن خليل ياسين القيادي البارز في استخبارات حزب الله

جيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن خليل ياسين القيادي البارز في استخبارات حزب الله في هجوم استهدف الضاحية الجنوبية ل بيروت .

وقال مراسل القناة إن القوات الأمنية تغلق الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق وسط العاصمة العراقية بغداد بعد تظاهرات حاشدة.

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