جيش الاحتلال يبلغ وكالتين دوليتين بعدم ضمان سلامة صحفييها في غزة

وقالت وكالة رويترز، عبر موقعها الإلكتروني، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه يستهدف جميع ما سماها"الأنشطة العسكرية لحماس في جميع أنحاء غزة".

وأضافت نقلا عن بلاغ جيش الاحتلال، بأن حماس تعمدت تنفيذ العمليات العسكرية على مقربة من الصحفيين والمدنيين، على حد إدعائه. وزعم جيش الاحتلال أن ضرباته المكثفة يمكن أن تسبب أضرارًا للمباني المحيطة، مدعيا أن صواريخ حماس يمكن أن تفشل أيضًا في إطلاق النار وتقتل أشخاصًا داخل غزة (وهو الإدعاء الذي روجه الاحتلال إزاء قصف مستشفى المعمداني في غزة وتبين كذبه).

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت. وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور عديدة شرقي غزة

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