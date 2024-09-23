جيش الاحتلال يغارت على أطراف بلدة زيقين وباطر في جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال غارات على أطراف بلدتى زيقين وباطر فى جنوب لبنان .. وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وجاء فى نبأ عاجل آخر للقاهرة الإخبارية أن صفارات الإنذار تدوى فى شمال إسرائيل جراء قصف من قبل حزب الله.كما أفادت القناة فى وقت سابق بأن إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه تم إطلاق صاروخي كروز ومسيرتين من العراق باتجاه إسرائيل منذ الليلة الماضية، والأمن عثر على مسيرة تابعة لحزب الله وتبين أنها مفخخة في حادث خطير في الشمال.

فيما هاجمت المقاومة في العراق بسرب من الطائرات المسيّرة أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي، في غور الأردن في فلسطين المحتلة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صافرات الإنذار دوت في بيسان وغور الأردن للاشتباه باختراق مسيّرة. وقالت المقاومة العراقية، إنه " نؤكد استمرارنا في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة نصرة لأهلنا في فلسطين ورداً على المجازر، موضحة أن الهجوم، وهو الخامس اليوم نصرة لفلسطين، نفذ بمسيّرات "الأرفد" وإن عملياتها "متصاعدة".11 هدفا رئيسا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى..

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