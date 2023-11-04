جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 5 مدارس فلسطينية خلال 24 ساعة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5 مدارس فلسطينية خلال 24 ساعة.فيما صرح مدير عام الصحة الفلسطينية بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية. وقصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ«أونروا»، وارتكبت مجزرة جديدة بقصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا

. وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأمور والأوضاع داخل قطاع غزة تزداد سوءا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرا إلى أن عدد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر.وأضاف «جبريل»، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، متابعا: «الكل شاهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم».مراسلة «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يستهدف المواطنين لإخراجهم من غز

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YOUM7: 'القاهرة الإخبارية': جيش الاحتلال استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعةقالت مني عوكل مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف 5 مدارس خلال 24 ساعة، لافتة إلى انه تم استهداف محيط مدرسة الفاخورة

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MOBTADA: «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يعلن توغله في جنوب غزةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات منه توغلت في جنوب قطاع غزة خلال الليل.

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جريدة الفجر: عاجل| مدير مستشفى الإندونيسي في غزة يكشف تفاصيل القصف مرتين خلال ساعةقال عاطف الكحلوت، مدير مستشفى الإندونيسي في غزة، إن جيش الاحتلال قصف المستشفى مرتين خلال ساعة،

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SHOROUK_NEWS: جيش الاحتلال يعترف بقصف سيارة إسعاف مستشفى الشفاء زاعما استخدامها من قبل حماسعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على واقعة استهداف قوات الاحتلال لسيارة إسعاف

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ELWATANNEWS: «الدفاع المدني الفلسطيني»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين الآمنين في غزةقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني، أن جيش الاحتلال يستهدف المواطنين الآمنين العزل في قطاع غزة.

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ELBALADOFFİCİAL: الدفاع المدني بغزة: استهداف بوابة مستشفى الشفاء استمرار للإبادة الجماعية.. فيديوقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف المواطنين الآمنين العزل في قطاع غزة.

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