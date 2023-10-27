جيش الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء طوفان الأقصى

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته، اليوم الجمعة، عن عدد قتلاه منذ بدء القتال مع المقاومة الفلسطينية في 7 من اكتوبر الحالي، بحسب ما ذكرت"روسيا اليوم".

وأظهر الموقع الرسمي لجيش الاحتلال أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود وصل إلي 310 قتلى، منذ بدء عملية"طوفان الأقصى".

متحدث جيش الاحتلال: مقتل 309 جنود إسرائيليين منذ هجوم حماس في 7 أكتوبرمقتل 309 جنود إسرائيليين منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى اقرأ أكثر ⮕

«الأشغال الفلسطينية»: تدمير أكثر من 25% من المناطق المأهولة في قطاع غزةتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، عملية «السيوف الحديدية» ردا على قطاع ردا على «طوفان الأقصى»، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف و500 شهيد وإصابة اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الفرنسية: مقتل 35 فرنسيا إثر الهجمات على إسرائيلكشفت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفرنسيين الذين ماتوا في عملية طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من أكتوبر الجاري على يد الفصائل اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع حصيلة ضحايا قصف إسرائيلي على خان يونس إلى 122 فلسطينيااستمر سقوط الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، بسبب عملية السيوف الحديدية التي أطلقتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، ردا على «طوفان الأقصى». اقرأ أكثر ⮕

غزة على صفيح ساخن بعد توغل إسرائيلي كبير في القطاع20 يوما من القصف المتواصل على قطاع غزة في إطار عملية السيوف الحديدية التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، ردا على عملية طوفان الأقصى التي اقرأ أكثر ⮕

أصبح هو الخبر .. لحظة توديع وائل الدحدوح لعائلته في الكفن| شاهداستشهد عدد من افراد اسرته منذ قليل في قصف غاشم من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي على منزلهم في حي النصيرات بقطاع غزة، رغم طلب الاحتلال من المدنيين النزوح الى النصيرات لتجنب النيران اقرأ أكثر ⮕