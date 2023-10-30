جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لانتشار دباباته داخل قطاع غزة

وكالات نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر دبابات تابعة له داخل قطاع غزة، وذلك بعد الأنباء التي وردت عن توغل دبابات الاحتلال إلى طريق رئيسي بين شمال وجنوب غزة. وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، استمرار عملياته برًا وبحرًا وجوًا داخل قطاع غزة.

كما تمكنت… pic.twitter.com/WmKWK4u7pf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2023 وكانت "بي بي سي" قالت إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي، تراجعت بعدما قطعت طريق صلاح الدين الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. وأعلنت سرايا القدس، عن استهداف آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي بمنطقة السودانية شمال غربي غزة بوابل من قذائف الهاون. هذا ودخلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي حيا على أطراف مدينة غزة وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، حسب شهود وكالة فرانس برس.

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