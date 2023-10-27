جيش الاحتلال يوجه تحذيرا مهما لمواطنيه.. ماذا يحدث الآن في قطاع غزة؟ (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر).. قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التواجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، توغل دبابات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع الهجوم العنيف الذي ضرب القطاع، مساء الجمعة.

وحملت الحركة الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها. وقالت الحركة في بيان: ندعو شعبنا في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، كما ندعو أحرار العالم إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".

ويهاجم جيش الاحتلال، مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة بسبب هجوم كبير للجيش الإسرائيلي الآن. headtopics.com

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الانترنت بالكامل لارتكاب مجازر، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يقوم"بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع.

كما أفادت القناة الرسمية الإسرائيلية"كان"، بأنها"أقوى ضربات" إسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل الأراضي الإسرائيلية.وردا على هذا القصف، أعلنت حركة حماس، إطلاقها"رشقات صاروخية"، مساء الجمعة، في اتجاه إسرائيل ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين. headtopics.com

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