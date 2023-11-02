جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بمقتل 17 من جنوده منذ بدء عملياته البرية بغزة

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية في خطاب إلى شعبه، إن إسرائيل تخوض حربًا لم تشهد مثلها من قبل، منذ أن بدأت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.وأضاف "مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب".

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